За последние 4 года и 8 месяцев "Азеришыг" сократил свои технические убытки в два раза

"В 2015 году, когда был основан ОАО "Азеришыг", технические убытки электроэнергии составиляли 13,9%. В 2016 году этот показатель снизился до 10%, до 9,9% в 2017 году, до 9,8% в 2018 году".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, «Азеришыг» продолжает работу по снижению технических убытков, совершенствованию системы учета, а также обеспечению стабильных систем электроснабжения.

"Проводятся восстановительные работы, деревянные столбы заменяются новыми железобетонными опорами, обновляются счетчики. С 2015 года почти один миллион двести тысяч были обеспечены новыми счетчиками. К концу года удельный вес технических потерь уменьшится на 0,1-0,2%, а в следующем году мы достигнем снижения на 0,5-0,7%",- сказал Мустафаев.

По словам пресс-секретаря "Азеришыг", организация также работает над реконструкцией энергосистемы в селах Азербайджана:

"За последние 4 года в 400 деревнях, и за 8 месяцев текущего года 65 деревнях (сети 0,4 кВт) были проведены работы по реконструкции. В целом 350 000 потребителей были обеспечены круглосуточной подачей энергии и стабильным электроснабжением".