​​​​​​​За минувшие 20 лет в Азербайджане введены в эксплуатацию более 70 новых электростанций

За минувшие 20 лет в Азербайджане была введена в эксплуатацию 71 новая электростанция общей мощностью 4000 МВт.

За минувшие 20 лет в Азербайджане была введена в эксплуатацию 71 новая электростанция общей мощностью 4000 МВт.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

Он отметил, что в настоящее время в стране действуют 93 электростанции общей мощностью 8000 МВт.

"Именно внимание, уделяемое сфере электроэнергетики, и выделенные государственные инвестиции позволили Азербайджану полностью обеспечить свою энергетическую безопасность и стать страной-экспортером электроэнергии", - подчеркнул Али Асадов.