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​​​​​​​За минувшие 20 лет в Азербайджане введены в эксплуатацию более 70 новых электростанций

​​​​​​​За минувшие 20 лет в Азербайджане введены в эксплуатацию более 70 новых электростанций За минувшие 20 лет в Азербайджане была введена в эксплуатацию 71 новая электростанция общей мощностью 4000 МВт.
Энергетика
14 октября 2023 г. 11:45
​​​​​​​За минувшие 20 лет в Азербайджане введены в эксплуатацию более 70 новых электростанций

За минувшие 20 лет в Азербайджане была введена в эксплуатацию 71 новая электростанция общей мощностью 4000 МВт.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

Он отметил, что в настоящее время в стране действуют 93 электростанции общей мощностью 8000 МВт.

"Именно внимание, уделяемое сфере электроэнергетики, и выделенные государственные инвестиции позволили Азербайджану полностью обеспечить свою энергетическую безопасность и стать страной-экспортером электроэнергии", - подчеркнул Али Асадов.

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Версия на английском языке Over 70 new power plants commissioned in Azerbaijan over past 20 years
Версия на азербайджанском языке Son 20 ildə Azərbaycanda 71 yeni elektrik stansiyası istismara verilib

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