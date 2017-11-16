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    За 9 месяцев в Азербайджане потреблено 969 тыс. тонн автобензина

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года в Азербайджане потреблено 2,8 млн тонн нефтепродуктов.

    Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

    На долю автобензина пришлось 34,5%, дизтоплива - 33,4%, мазутного топлива – 11,8%, нефтяного битума – 5,5%, бензина для нефтехимии – 4,3%, керосина для авиации и пр. – 3,9%, сжиженного газа – 3,2%, смазочных масел – 1,1%, иных нефтепродуктов – 2,3% общего объема потребления нефтепродуктов.

    За отчетный период потреблено 969,2 тыс. тонн автобензина, 937,6 тыс. тонн дизтоплива, 330,4 тыс. тонн мазутного топлива, 122,2 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 110,9 тыс. тонн керосина для авиации и пр., 155,2 тыс. тонн нефтяного битума, 90,3 тыс. тонн сжиженного газа, 30,6 тыс. тонн смазочных масел, 63,6 тыс. тонн иных нефтепродуктов.

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