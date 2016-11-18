За 9 месяцев с АЧГ добыто 24 млн тонн нефти

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ За первые три квартала 2016 года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) добыто более 176 млн баррелей (24 млн тонн) нефти, среднесуточные объемы добычи составили 644 тыс. баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в отчете оператора блока месторождений – компании BP-Azerbaijan за первые 9 месяцев года: "За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чыраг" (53 000), "Центральный Азери" (149 000), "Западный Азери" (116 000), "Восточный Азери" (74 000), "Глубоководный Гюнешли" (127 000) и "Западный Чыраг" (125 000) в целом составила 644 тыс. баррелей или в целом 176 млн баррелей, то есть 24 млн тонн".

К концу сентября на АЧГ в целом эксплуатировались 102 нефтяные, 45 газовых и водных инжекторных скважин.

За 9 месяцев 2016 года на АЧГ пробурено 13 нефтяных, 4 водных и 1 газовая инжекторная скважины.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).