За 9 месяцев года с АЧГ добыто 22 млн тонн нефти

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности более 160 млн баррелей (22 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan – это на 8,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

“За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (52 000), "Центральный Азери" (133 000), "Западный Азери" (120 000), "Восточный Азери" (80 000), "Глубоководный Гюнешли" (119 000) и "Западный Чираг" (81 000) составила 585 тыс. баррелей.

В течение третьего квартала продолжилась стабильная и безопасная добыча с АЧГ. По итогам квартала на АЧГ в целом эксплуатировались 114 нефтяных, 45 газовых и водных инжекторных скважин”, - говорится в информации.

За первые 3 квартала на АЧГ пробурено 15 нефтяных и 4 водных скважины.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.