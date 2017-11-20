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    За 9 месяцев года с АЧГ добыто 22 млн тонн нефти

    Ежесуточная добыча составила 585 тыс. баррелей

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности более 160 млн баррелей (22 млн тонн) нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan – это на 8,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    “За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (52 000), "Центральный Азери" (133 000), "Западный Азери" (120 000), "Восточный Азери" (80 000), "Глубоководный Гюнешли" (119 000) и "Западный Чираг" (81 000) составила 585 тыс. баррелей.

    В течение третьего квартала продолжилась стабильная и безопасная добыча с АЧГ. По итогам квартала на АЧГ в целом эксплуатировались 114 нефтяных, 45 газовых и водных инжекторных скважин”, - говорится в информации.

    За первые 3 квартала на АЧГ пробурено 15 нефтяных и 4 водных скважины.

    Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

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