За 9 месяцев года из Сангачальского терминала экспортировано 211 млн баррелей нефти и конденсата

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Из Сангачальского терминала Азербайджана в январе-сентябре 2017 года экспортировано примерно 211 млн баррелей нефти и конденсата.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из этого объема примерно 189 млн баррелей транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), 20 млн баррелей - по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса) и примерно 1,8 млн баррелей – по отдельному трубопроводу.

Объем экспорта нефти и конденсата из Сангачальского терминала сократился на 3,65% в годовом сравнении.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 27 млн кубометров (более 949 млн кубических футов), что на 7,22% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал. Мощность перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 29,5 млн кубометров. Объем переработки и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 49,3 млн кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".