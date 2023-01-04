За 11 месяцев прошлого года производство автомобильного бензина в Азербайджане выросло почти на 2%

В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане производство автомобильного бензина выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане производство автомобильного бензина выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В годовом сравнении производство топочного мазута увеличилось на 30%, производство нефтяного битума сократилось на 5,8%, дизельного топлива – на 17,1%, нефтяного кокса - на 20,2%, смазочных материалов – на 26,6%, производство бензина для использования в нефтехимической промышленности - на 27,9%.

За отчетный период в стране в целом произведено нефтепродуктов на 3 693,5 млн манатов, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.