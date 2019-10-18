За последние 10 лет в Азербайджане потребление электроэнергии увеличилось на 26%

Благодаря комплексным мерам, принятым в энергетическом секторе, за последнее десятилетие в Азербайджане введено в эксплуатацию 19 новых электростанций мощностью 1 973,5 МВт, в результате число электростанций в стране увеличилось до 60.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, опубликованного в официальной прессе.

"За счет создания новых производственных мощностей за последнее десятилетие производство электроэнергии увеличилось на 18%. За 9 месяцев текущего года производство электроэнергии увеличилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 млрд КВт/ч. За этот период электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, увеличилась на 40% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. По сравнению с 2018 годом, в этом году прогнозируется рост производства электроэнергии на 3,6%, а в 2020 и 2021 годах - на 8-10%", - сказал он.

По словам министра, потребление электроэнергии увеличилось на 26% за последние 10 лет вследствие развития страны, роста населения и индустриализации: "В январе-сентябре 2019 года потребление увеличилось на 3,7% - до 16,3 млрд КВт/ч. Прогнозируется, что эта динамика сохранится в ближайшие годы, и к 2025 году спрос на электроэнергию составит 25-28 млрд КВт/ч".