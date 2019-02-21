Президент Ильхам Алиев: "Энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности любого государства"

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ «Конечно, Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности. Мы хорошо понимаем, что без энергетической безопасности обеспечение национальной безопасности осложняется».

Как передаёт Report со ссылкой на «АЗЕРТАДЖ», об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пятого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

«Энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности любого государства. Государства, зависящие от внешних энергетических источников, должны быть уверены в том, что данный маршрут будет устойчивым и долгосрочным. Они должны планировать свое будущее и промышленное развитие. В то же время богатые природными ресурсами государства-производители не могут добиться поставленных целей без надежных рынков. Таким образом, это – проект энергетической безопасности, энергетической диверсификации и широкого международного сотрудничества».