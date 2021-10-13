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Южный газовый коридор расширил выход Азербайджана на европейские рынки

Южный газовый коридор расширил выход Азербайджана на европейские рынки Южный газовый коридор, строительство которого было завершено в октябре 2020 года, расширил доступ Азербайджана на европейские рынки.
Энергетика
13 октября 2021 г. 13:47
Южный газовый коридор расширил выход Азербайджана на европейские рынки

Южный газовый коридор, строительство которого было завершено в октябре 2020 года, расширил доступ Азербайджана на европейские рынки.

Как передает Report со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA), большой спрос на газ в Европе и дефицит энергоносителей здесь подстегивают рост добычи газа в Азербайджане.

В EIA отмечается, что увеличение добычи топлива было обусловлено второй фазой разработки месторождения природного газа и конденсата ”Шахдениз”. "В первой половине 2021 года общая добыча на "Шахдениз" удвоилась и составила около 350 млрд куб. м природного газа", - говорится в информации.

В целом с 2017 по 2019 годы Азербайджан наращивал добычу газа на 36 %, или более чем на 200 миллиардов кубических футов (Bcf).

Администрация также уточнила, что в целях содействия экспорту возросших объемов газа с месторождения "Шахдениз" было построено несколько экспортных трубопроводов природного газа, которые в совокупности называются Южным газовым коридором. ЮКГ был построен с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок.

Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции и Южной Италии каспийским газом.

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Версия на английском языке Southern Gas Corridor increased Azerbaijan’s access to European markets
Версия на азербайджанском языке EIA: "Azərbaycan təbii qaz hasilatını 36 % artırıb"

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