"Южный газовый коридор": На проект "Шахдениз-2" потрачено 16,4 млрд долларов

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На конец августа на проект "Шахдениз-2", один из сегментов Южного газового коридора, потрачено 16,4 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев на "Argus Международном нефтяном саммите в Азербайджане" в Баку.

"Общая стоимость проекта "Шахдениз-2" составляет 23,9 млрд долларов. На проект расширения Южно-Кавказского трубопровода потрачено 3,8 млрд долларов. А общая стоимость проекта составляет 4,7 млрд долларов", - сказал он.

По словам генерального директора, на конец августа расходы на Трансанатолийский трубопровод (TANAP) составили 4,6 млрд долларов.

"Общая стоимость TANAP составляет 8 млрд долларов, а первоначально проект оценивался в 11 млрд долларов", - добавил Исаев.

Он также отметил, что на конец августа года на Трансадриатический трубопровод (TAP) затрачено 2,3 млрд евро. Общая стоимость TAP составляет 4,5 млрд евро. Первый азербайджанский газ по трубопроводу поступит в Европу к 2020 году.