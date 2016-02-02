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    Посол Азербайджана: ​"Южный газовый коридор" выдержит нестабильность рынка энергоносителей

    У нашего газового проекта уже есть покупатели, у него есть инвесторы

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Проект "Южный газовый коридор" сможет противостоять сжавшемуся энергетическому рынку и низким ценам.

    Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

    "У нашего газового проекта "Южный газовый коридор" уже есть покупатели, на него выделены средства, у него есть инвесторы", - сказал посол Sputnik и добавил, что "не ожидается", что условия рынка окажут влияние на развитие проекта.

    "Южный газовый коридор" предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов TANAP-TAP от азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. Его максимальная пропускная способность — 10 млрд. кубометров в год.

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