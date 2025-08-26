Южная Корея с 2028 года увеличит закупки СПГ в США на 3,3 млн тонн в год

Южная Корея с 2028 года увеличит закупки сжиженного природного газа (СПГ) в США на 3,3 млн тонн в год.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение государственной компании Korea Gas Corp. (KOGAS).
KOGAS заключила соответствующую сделку с мировыми поставщиками энергоносителей, включая Trafigura, на круглом столе южнокорейских и американских бизнес-лидеров в Вашингтоне.
Контракт подписан по итогам конкурсной процедуры, начавшейся в 2024 году, и позволит KOGAS диверсифицировать источники импорта, которые в основном располагаются на Ближнем Востоке.
СПГ будет поставляться с заводов Cheniere в Техасе и других регионах, передает Yonhap со ссылкой на представителей компании.
Сеул в июле обязался в течение ближайших четырех лет закупить американские энергоносители на $100 млрд в обмен на снижение зеркальных импортных пошлин Вашингтона до 15% с изначально заявленных 25%.