Южная Корея с 2028 года увеличит закупки СПГ в США на 3,3 млн тонн в год

Южная Корея с 2028 года увеличит закупки сжиженного природного газа (СПГ) в США на 3,3 млн тонн в год.

