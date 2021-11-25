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Южная Корея продаст нефть из стратегических запасов

Южная Корея продаст нефть из стратегических запасов К инициативе США по высвобождению стратегических нефтяных запасов (SPR) присоединилось правительство Южной Кореи.
Энергетика
25 ноября 2021 г. 16:31
Южная Корея продаст нефть из стратегических запасов

К инициативе США по высвобождению стратегических нефтяных запасов (SPR) присоединилось правительство Южной Кореи.

Как передает Report, об этом пишет oilcapital со ссылкой на новостное агентство Yonhap News, которое, в свою очередь, сослалось на представителей Министерства торговли, промышленности и энергетики и внешнеполитического ведомства страны.

Объем высвобождаемых запасов и сроки реализации плана будут объявлены после консультаций с Соединенными Штатами и другими странами, уточняет агентство.

23 ноября — после того, как члены ОПЕК и РФ отклонили призывы Вашингтона увеличить производство, — президент США Джо Байден приказал высвободить 50 млн баррелей нефти из SPR.

В 2011 году Южная Корея высвободила 3,47 млн баррелей сырой нефти (4% стратегических запасов) по запросу Международного энергетического агентства, когда нефтедобыча в Ливии была остановлена из-за массовых беспорядков. Ожидается, что на этот раз будет принято решение о высвобождении примерно такого же объема сырья.

По данным Корейской нефтяной корпорации, по состоянию на август запасы нефти в Южной Корее составляли около 97 млн баррелей. Этого количества достаточно для удовлетворения потребностей страны в течение 106 дней.

Как сообщалось ранее, ОПЕК ожидает, что выпущенные импортерами запасы нефти из стратегических резервов увеличат излишек предложения на мировом рынке на 1,1 млн баррелей в сутки.

«Смелый шаг со стороны импортеров нефти широко распахнул дверь для ОПЕК+, чтобы скорректировать свою политику поставок в сторону понижения на своем следующем [заседании]», — заявила аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

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