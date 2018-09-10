Южная Корея прекратила импорт иранской нефти

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи полностью приостановили закупки нефти у Ирана в августе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Bloomberg.

В июле поставки иранской нефти в Южную Корею составляли 194 тыс. баррелей в сутки, и страна входила в число трех крупнейших импортеров топлива из Ирана наряду с Индией и Китаем.

Требование перестать закупать нефть у Ирана озвучили власти США, которые 4 ноября готовятся ввести очередной пакет санкций против страны, включая ограничения на поставки топлива.

"Поддержание хороших отношений с США является одним из приоритетов для Южной Кореи. Национальная безопасность Южной Кореи зависит от военного альянса с США, поэтому страна заранее сократила импорт", - говорит научный сотрудник Корейского института энергетической экономики Ким Джекунг.