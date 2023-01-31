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Южная Корея хочет простроить в Турции четыре атомных реактора на $30 млрд

Южная Корея хочет простроить в Турции четыре атомных реактора на $30 млрд Генеральный директор Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) Чон Сон Иль передал министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу предварительную заявку на строительство в стране четырех атомных реакторов общей стоимостью более 30
Энергетика
31 января 2023 г. 10:28
Южная Корея хочет простроить в Турции четыре атомных реактора на $30 млрд

Генеральный директор Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) Чон Сон Иль передал министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу предварительную заявку на строительство в стране четырех атомных реакторов общей стоимостью более 30 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

В документе южнокорейской стороны изложен детальный план реализации проекта. KEPCO намерена в этом году начать подготовку технико-экономического обоснования строительства объекта и подписать контракт.

В 2022 году южнокорейская компания начала переговоры с правительством Турции о постройке АЭС на севере страны. Реакторы будут вырабатывать 1 400 МВт электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Türkiyədə 4 nüvə reaktoru tikmək istəyir
Версия на английском языке South Korea may build four nuclear power plants in Turkiye

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