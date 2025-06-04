Юсиф Гараев: Установленная мощность энергосистемы Азербайджана достигла 9 гигаватт

Юсиф Гараев: Установленная мощность энергосистемы Азербайджана достигла 9 гигаватт

Установленная мощность энергетической системы Азербайджана в 2025 году достигла 8 976 МВт.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель вице-президента "Азерэнержи" Юсиф Гараев на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, по сравнению с 2018 годом, в 2025 году установленная мощность общей энергетической системы Азербайджана (включая энергетическую систему Нахчыванской АР) увеличилась на 2 676 МВт, с 6 300 МВт до 8 976 МВт.

"Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистеме также увеличилась на 2,5 процентных пункта, достигнув 4,2%. В настоящее время в структуре установленной мощности энергетической системы Азербайджана зафиксированы следующие соотношения: ТЭС – 7 199,5 МВт (80,2% от общей установленной мощности), ГЭС (включая малые ГЭС) – 1 397,4 МВт (15,6%), СЭС – 279 МВт (3,1%), ВЭС – 55,6 МВт (0,61%), гибридные электростанции – 7,5 МВт (0,008%), биомассовая энергия – 37 МВт (0,41%)", - сказал он.

Гараев сообщил, что в целом доля ВИЭ в энергетической системе составляет 4,2% с мощностью 379,1 МВт.