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    Юнкер: лидеры Евросоюза не обсуждали газовые планы России и Турции

    Москва решила строить трубу в Турцию и создать на границе с Грецией газовый хаб

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры ЕС на саммите в четверг не обсуждали планы России поставлять газ в Евросоюз через Турцию вместо Украины, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Это было упомянуто, но не обсуждалось", — сказал Юнкер, отвечая на вопрос, как лидеры ЕС отреагировали на планы РФ.

    РФ в начале декабря объявила об отказе от проекта газопровода "Южный поток", который должен был пройти по дну Черного моря и через Болгарию доставлять топливо в балканские республики, а также Венгрию, Австрию и Италию.

    Проект был свернут, в том числе, из-за неконструктивной позиции ЕС. Взамен было решено строить "трубу" в Турцию и создать на границе с Грецией газовый хаб для южноевропейских потребителей.

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