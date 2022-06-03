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Насиров: ЮГК усилил роль Азербайджана как экспортера природного газа на энергорынке

Насиров: ЮГК усилил роль Азербайджана как экспортера природного газа на энергорынке Азербайджан после освобождениях своих территорий, обеспечил себе еще большую безопасность транспортировки энергоресурсов
Энергетика
3 июня 2022 г. 15:08
Насиров: ЮГК усилил роль Азербайджана как экспортера природного газа на энергорынке

Азербайджан после освобождениях своих территорий, обеспечил себе еще большую безопасность транспортировки энергоресурсов.

Как cообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, природный газ становится политическим инструментом, однако Азербайджан никогда так этот природный ресурс не использовал.

Э. Насиров отметил, что проект Южного газового коридора (ЮГК) позволил усилить роль Азербайджана как экспортера природного газа на энергетическом рынке.

"ЮГК - это проект с возможностями расширения. Планируется увеличить его пропускную способность, а также увеличить добычу газа в стране", - добавил он.

Э. Насиров отметил также выгодные цены по транспортировке.

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Версия на английском языке Nasirov: SGC strengthens Azerbaijan's role as exporter of natural gas in energy market

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