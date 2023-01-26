О нас

ЮАР в 6 раз увеличила экспорт угля в страны Европы

ЮАР в 6 раз увеличила экспорт угля в страны Европы ЮАР переориентировала в течение минувшего года экспорт угля на европейские страны, увеличив объемы его поставок на этом направлении в 6 раз.
Энергетика
26 января 2023 г. 19:05
ЮАР в 6 раз увеличила экспорт угля в страны Европы

ЮАР переориентировала в течение минувшего года экспорт угля на европейские страны, увеличив объемы его поставок на этом направлении в 6 раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оператор крупнейшего в ЮАР угольного экспортного терминала в Ричардс-Бей компания RBCT.

"ЮАР увеличила в 2022 году размеры поставок угля в Европу до 14,3 млн тонн по сравнению с 2,3 млн тонн в 2021 году, - заявил исполнительный директор RBCT Алан Уоллер на брифинге. - В минувшем году на страны Европы пришлось 28% от общего объема экспорта угля из ЮАР, так как европейские потребители ищут замену поставкам из России. Однако произошло падение размеров экспорта угля в Азию - с 50,7 млн тонн в 2021 году до 31,7 млн тонн в 2022".

Он сообщил, что общий объем экспорта угля из ЮАР сократился в 2022 году до 50,35 млн тонн, что является минимумом с 1993 года. "Причиной стали затяжные веерные отключения электричества и ноябрьская забастовка трудового коллектива транспортной компании Transnet, - отметил Уоллер.

Он заявил, что в текущем году объемы экспорта угля должны увеличиться и составить 60 млн тонн.

ЮАР является крупнейшим производителем угля в Африке и седьмым в мире.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке South Africa's RBCT coal exports hit 29-year low in 2022

Самое читаемое

В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi