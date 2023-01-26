ЮАР в 6 раз увеличила экспорт угля в страны Европы

ЮАР переориентировала в течение минувшего года экспорт угля на европейские страны, увеличив объемы его поставок на этом направлении в 6 раз.

ЮАР переориентировала в течение минувшего года экспорт угля на европейские страны, увеличив объемы его поставок на этом направлении в 6 раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оператор крупнейшего в ЮАР угольного экспортного терминала в Ричардс-Бей компания RBCT.

"ЮАР увеличила в 2022 году размеры поставок угля в Европу до 14,3 млн тонн по сравнению с 2,3 млн тонн в 2021 году, - заявил исполнительный директор RBCT Алан Уоллер на брифинге. - В минувшем году на страны Европы пришлось 28% от общего объема экспорта угля из ЮАР, так как европейские потребители ищут замену поставкам из России. Однако произошло падение размеров экспорта угля в Азию - с 50,7 млн тонн в 2021 году до 31,7 млн тонн в 2022".

Он сообщил, что общий объем экспорта угля из ЮАР сократился в 2022 году до 50,35 млн тонн, что является минимумом с 1993 года. "Причиной стали затяжные веерные отключения электричества и ноябрьская забастовка трудового коллектива транспортной компании Transnet, - отметил Уоллер.

Он заявил, что в текущем году объемы экспорта угля должны увеличиться и составить 60 млн тонн.

ЮАР является крупнейшим производителем угля в Африке и седьмым в мире.