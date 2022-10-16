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Yeni Şafak: В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина

Yeni Şafak: В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина Ученые турецкого университета разработали проект газового хаба в стране, который позволит транспортировать до 75 млрд кубометров топлива в год.
Энергетика
16 октября 2022 г. 19:27
Yeni Şafak: В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина

Ученые турецкого университета разработали проект газового хаба в стране, который позволит транспортировать до 75 млрд кубометров топлива в год.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak.

Уточняется, что ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию "Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности" за три месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможном создании газового хаба для снабжения Европы.

По словам заведующего кафедрой геофизической инженерии Нафиза Мадена, проект газопровода был разработан "не в качестве прогноза", а только с помощью научных исследований.

Как уточнил Маден, природный газ планируется распределять в Европу через Фракию по трем ветвям: северной, южной и средней. Так, северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию, южная пойдет в Италию, а средняя — в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию и др.

Маден также подчеркнул, что во время разработки предполагалось увеличение хаба с 50 до 75 млрд кубометров за счет дополнительных инвестиций.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный газовый хаб на территории Турции будет создан в кратчайшие сроки.

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Версия на азербайджанском языке “Yeni Şafak”: Türkiyədə qaz qovşağı layihəsi Putinin bəyanatından üç ay əvvəl hazırlanıb

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