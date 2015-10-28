Японское правительство поддерживает компании, заинтересованные в участии в энергопроектах Азербайджана

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с министром экономического возрождения Японии Акирой Амари.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в ходе встречи Р.Абдуллаев, дав информацию о компании, отметил, что японские компании Itochu и Inpex с 1994 года в рамках "Контракта века" принимали участие в разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", а затем - в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан.

Глава компании также коснулся активной роли компании Itochu в строительстве нефтеперерабатывающего завода Star SOCAR и японских банков в финансировании данного проекта, и проинформировал о проекте нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ННК), который будет реализован в Баку.

Министр экономического возрождения Японии подчеркнул, что он был в Азербайджане 11 лет назад в качестве председателя межпарламентской группы Япония-Азербайджан и за прошедший период отмечает большие достижения.

Японский министр выразил благодарность азербайджанской стороне за поддержку участия в проектах АЧГ и БТД, отметив, что японские компании заинтересованы в ряде энергетических, нефтегазовых и нефтехимических проектов, реализуемых в Азербайджане, и правительство поддерживает участие в этих проектах.

Главный исполнительный вице-президент компании Inpex Сеиджи Юи, исполнительный глава компании Itochu Хироюки Фукано проинформировали участников встречи об их компаниях, а также выразили довольство созданными в Азербайджане условиями для осуществления ими деятельности.