Японское JICA предоставит кредит на строительство ГЭС в Азербайджане

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало кредитное соглашение с ООО Masdar Azerbaijan Energy для финансирования солнечной электростанции (ГЭС) (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг») мощностью 230 мегаватт (МВт) в

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало кредитное соглашение с ООО Masdar Azerbaijan Energy для финансирования солнечной электростанции (ГЭС) (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг») мощностью 230 мегаватт (МВт) вблизи поселка Алят в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в посольстве Японии.

"Правительство Азербайджана взяло на себя обязательство достичь Парижского соглашения и довести долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году. Этот кредит поможет вам достичь этих целей и обеспечить стабильное электроснабжение", - отмечается посольство.

Ранее сообщилось, что цель Азербайджана по диверсификации своего энергетического баланса получила значительный импульс после решения о предоставлении пакета финансирования в размере 114,2 млн долларов США от ЕБРР, Азиатского банка развития (АБР), Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Фонда развития Абу-Даби (ADFD). Эти средства будут использованы для ввода в эксплуатацию фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт (МВт), расположенной недалеко от поселка Алят на востоке Азербайджана, отмечает ЕБРР.