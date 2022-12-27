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Японская Inpex подписала 20-летний контракт с Venture на поставку 1 млн тонн СПГ в год

Японская Inpex подписала 20-летний контракт с Venture на поставку 1 млн тонн СПГ в год Японская компания Inpex подписала долгосрочный 20-летний контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставку в Японию 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с завода CP2 LNG, строительство которого планируется начать в 2023 году.
Энергетика
27 декабря 2022 г. 07:04
Японская Inpex подписала 20-летний контракт с Venture на поставку 1 млн тонн СПГ в год

Японская компания Inpex подписала долгосрочный 20-летний контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставку в Японию 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с завода CP2 LNG, строительство которого планируется начать в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская компания.

В настоящее время Inpex закупает за рубежом порядка 7 млн тонн СПГ в год и планирует довести этот объем до 10 млн к 2030 году. 1 млн тонн СПГ в год эквивалентен примерно 1,4% всего объема японского импорта этого вида топлива.

Япония полностью зависит от импорта энергоресурсов и стремится диверсифицировать источники поставок на фоне роста мировых цен и недостатка предложения при растущем спросе на СПГ. С этой целью, по данным канала NHK, японские торговые компании Mitsui и Itochu, а также энергетическая компания JERA планируют в ближайшее время подписать 10-летний контракт на поставку 2 млн тонн СПГ в год из Омана, который сейчас поставляет Токио 1,9 млн тонн сжиженного газа.

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