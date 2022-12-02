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Япония задумалась о стратегическом резерве СПГ из-за роста конкуренции в мире

Япония задумалась о стратегическом резерве СПГ из-за роста конкуренции в мире Японские власти рассматривают возможность создания стратегического резерва сжиженного природного газа на фоне возросшей конкуренции за этот энергоноситель в мире.
Энергетика
2 декабря 2022 г. 16:20
Япония задумалась о стратегическом резерве СПГ из-за роста конкуренции в мире

Японские власти рассматривают возможность создания стратегического резерва сжиженного природного газа на фоне возросшей конкуренции за этот энергоноситель в мире.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", выдержки из официальных документов Японии приводит агентство Bloomberg.

Правительство предложит план создания так называемого "стратегического буфера СПГ" и начнет поддерживать местные компании в покупке избыточных объемов сжиженного газа для обеспечения энергетической безопасности.

В частности, в рамках предлагаемого механизма местные компании, торгующие СПГ, продолжат обеспечивать поставки энергоресурса через срочные контракты и будут традиционно продавать его как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Однако - в чрезвычайных ситуациях - Минторговли Японии может запретить экспорт, говорится в документах.

При этом трейдеры смогут получать финансовую компенсацию в случае заключения убыточных сделок из фонда, созданного Государственной организацией обеспечения безопасности поставок металлов и энергоресурсов (Japan Organization for Metals and Energy Security, JOGMEC).

План предполагает также, что Япония будет направлять в новый стратегический резерв по крайней мере один танкер СПГ в месяц в период с декабря по февраль, начиная с 2023 года. В долгосрочной перспективе стратегический резерв планируется пополнять по крайней мере на 12 танкеров СПГ в год.

Предложенный правительством механизм пока не утвержден. Власти хотят сначала получить обратную связь от представителей сектора и экспертов до 24 декабря, а затем вынести окончательное решение.

Японские торговые компании традиционно подписывают долгосрочные контракты на поставки СПГ, которые предусматривают определенную цену энергоресурса. Крупнейшим торговым партнером страны в этом секторе считался Катар. Однако после начала событий в Украине и роста конкуренции за СПГ в мире все свободные долгосрочные контракты в период до 2026 года оказались подписаны, пишет Bloomberg.

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Версия на английском языке Japan may set up strategic LNG reserve due to growing global competition

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