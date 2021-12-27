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Япония выставила на продажу крупную партию нефти из резервов

Япония выставила на продажу крупную партию нефти из резервов Япония приступила к продаже нефти из стратегического резерва, присоединившись к ряду других стран, рассчитывающих за счет скоординированных действий ослабить давление на нефтяной рынок.
Энергетика
27 декабря 2021 г. 13:03
Япония выставила на продажу крупную партию нефти из резервов

Япония приступила к продаже нефти из стратегического резерва, присоединившись к ряду других стран, рассчитывающих за счет скоординированных действий ослабить давление на нефтяной рынок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Минторговли Японии выставило на продажу нефть из хранилищ в Сибуси с поставкой в период с марта по июнь.

На первом этапе планируется продать 100 тыс. килолитров (629 тыс. баррелей) нефти. Ведомство отслеживает ситуацию на нефтяном рынке и в дальнейшем может объявить о дополнительном высвобождении резервов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Месяцем ранее президент США Джо Байден объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.

Штаты приступили к реализации нефти из резервов в начале декабря, а на прошлой неделе Южная Корея объявила, что высвободит 3,17 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в период с января по март 2022 года.

Другие участники соглашения, включая Китай, пока не сообщали о своих шагах.

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