Япония возобновила импорт нефти из России в июле

Япония в июле возобновила импорт нефти из РФ, объем которого в июне был доведен до нуля, при этом японский торговый дефицит в двустороннем товарообороте вырос на 155%. Также страна заметно нарастила поставки нефти с Ближнего Востока.

Япония в июле возобновила импорт нефти из РФ, объем которого в июне был доведен до нуля, при этом японский торговый дефицит в двустороннем товарообороте вырос на 155%. Также страна заметно нарастила поставки нефти с Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная в среду статистика Министерства финансов страны.

Объем импорта нефти из РФ в июле сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем импорта сжиженного природного газа из РФ сократился на 26,1% по сравнению с прошлым годом, а угля - на 40,1%.

Общий импорт нефти из всех стран мира в Японии вырос в июле на 3,8%. Точная статистика по каждой отдельной стране не приводится, однако из ближневосточного региона поставки выросли на 10%. На эти страны приходится порядка 95,5% всего японского импорта нефти, на Россию же - чуть более 1%.