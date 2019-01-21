Япония возобновила импорт иранской нефти

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Япония вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией возобновила импорт иранской нефти.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил глава центрального банка (ЦБ) Ирана Абдольнасер Хеммати.

"Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией Япония также начала импортировать иранскую нефть. Постепенно новые поступления от торговли углеводородами будут приходить в экономику страны", - сказал Хеммати.

Он отметил, что благодаря соглашениям, подписанным между ЦБ и компаниями-экспортерами, будет увеличиваться ненефтяной экспорт Ирана.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против иранского нефтяного сектора. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.