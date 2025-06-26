Япония ведет переговоры с США о долгосрочных поставках СПГ

Крупнейшая газовая компания Японии Tokyo Gas Co. ведет переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) по меньшей мере с четырьмя американскими экспортерами.

Крупнейшая газовая компания Японии Tokyo Gas Co. ведет переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) по меньшей мере с четырьмя американскими экспортерами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В числе возможных партнеров - американские Energy Transfer LP и Commonwealth. Обсуждаются поставки СПГ до 2050 года и после.

Япония ожидает роста спроса на электроэнергию со стороны дата-центров для искусственного интеллекта и заводов по производству полупроводников. В этой связи Токио рассматривает СПГ как важный элемент в структуре энергоснабжения.

Япония - второй по величине импортер СПГ в мире. Страна активно заключает долгосрочные контракты с ключевыми производителями, включая компании из США, Австралии и Катара. Ранее крупнейшая в Японии электрогенерирующая корпорация JERA информировала о заключении контрактов о ежегодной закупке в США 5,5 млн тонн сжиженного природного газа.