Япония в мае сократила импорт СПГ до минимума более чем за 20 лет

Япония в мае сократила импорт СПГ до минимума более чем за 20 лет

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Японией в мае снизился до минимального уровня более чем за 20 лет.

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