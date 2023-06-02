Япония в мае сократила импорт СПГ до минимума более чем за 20 лет

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Японией в мае снизился до минимального уровня более чем за 20 лет.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.
Меры экономии электроэнергии и увеличение ее выработки за счет АЭС сокращают потребности страны в ископаемом топливе, отмечает агентство, ссылаясь на официальную статистику и данные о движении танкеров.
Объем импорта СПГ Японией в мае составил порядка 4 млн тонн, что на 30% ниже, чем годом ранее и является минимумом по крайней мере с 2002 года. При этом газохранилища в стране настолько заполнены, что в прошлом месяце импортеры даже перепродавали партии СПГ.
Правительство Японии призвало домохозяйства и бизнес экономить электроэнергию после прошлогоднего энергетического кризиса, который привел к перегрузке сети, риску отключений и росту счетов за коммунальные услуги.
Снижение цен на СПГ и уголь в последние месяцы помогло местным производителям электроэнергии сократить расходы, что ослабило давление на розничные цены. "Потребление электричества в Японии в данный момент столь же низкое, как на пике пандемии COVID-19 в мае 2020 года", - отмечает главный аналитик по СПГ-сектору ICIS Йоахим Моксон.
Снижение закупок Японией, которая является крупнейшим мировым потребителем СПГ, помогает ослабить дефицит на мировом рынке.