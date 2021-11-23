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Япония решила начать продавать нефть из своих резервов для стабилизации цен

Япония решила начать продавать нефть из своих резервов для стабилизации цен Правительство Японии приняло решение организовать продажу части нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья.
Энергетика
23 ноября 2021 г. 17:41
Япония решила начать продавать нефть из своих резервов для стабилизации цен

Правительство Японии приняло решение организовать продажу части нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время не указывается конкретный объем, который планирует высвободить страна из своих резервов.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в десяти государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти (467 млн баррелей). Они могут обеспечить потребности страны в течение 235 дней. Таким образом суточный резерв нефти в Японии составляет примерно 1,95 млн баррелей.

Ранее США обратились к азиатским странам высвободить часть стратегических резервов нефти с целью оказания давления на ОПЕК и снижения цен на мировых рынках. Bloomberg отмечало, что использование США и другими странами своих нефтяных запасов является "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

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