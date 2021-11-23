Япония решила начать продавать нефть из своих резервов для стабилизации цен

Правительство Японии приняло решение организовать продажу части нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья.

Правительство Японии приняло решение организовать продажу части нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время не указывается конкретный объем, который планирует высвободить страна из своих резервов.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в десяти государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти (467 млн баррелей). Они могут обеспечить потребности страны в течение 235 дней. Таким образом суточный резерв нефти в Японии составляет примерно 1,95 млн баррелей.

Ранее США обратились к азиатским странам высвободить часть стратегических резервов нефти с целью оказания давления на ОПЕК и снижения цен на мировых рынках. Bloomberg отмечало, что использование США и другими странами своих нефтяных запасов является "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".