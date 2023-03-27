Япония продолжит участие в нефтегазовых проектах на Сахалине

Япония намерена продолжать участие в нефтегазовых проектах на Сахалине.

Япония намерена продолжать участие в нефтегазовых проектах на Сахалине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте.

"Что касается процесса выхода из зависимости от России в сфере энергетики, то во второй половине прошлого года мы сократили импорт нефти из РФ на 90%, угля - на 60%. Вместе с тем, как ожидается, спрос на сжиженный природный газ будет расти в будущем, и проекты на Сахалине важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы намерены сохранить доли в них", - сказал он.