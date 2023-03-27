О нас

Япония продолжит участие в нефтегазовых проектах на Сахалине

Япония продолжит участие в нефтегазовых проектах на Сахалине Япония намерена продолжать участие в нефтегазовых проектах на Сахалине.
Энергетика
27 марта 2023 г. 10:18
Япония продолжит участие в нефтегазовых проектах на Сахалине

Япония намерена продолжать участие в нефтегазовых проектах на Сахалине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте.

"Что касается процесса выхода из зависимости от России в сфере энергетики, то во второй половине прошлого года мы сократили импорт нефти из РФ на 90%, угля - на 60%. Вместе с тем, как ожидается, спрос на сжиженный природный газ будет расти в будущем, и проекты на Сахалине важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы намерены сохранить доли в них", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Japan to continue participation in oil and gas projects in Sakhalin

Самое важное

Президент Галатасарая вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
ФотоПрезидент "Галатасарая" вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
26 марта 2023 г. 23:36
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем Карабах - Галатасарай
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем "Карабах" - "Галатасарай"
26 марта 2023 г. 23:13
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
25 марта 2023 г. 18:42
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
25 марта 2023 г. 17:57
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
25 марта 2023 г. 17:17
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
25 марта 2023 г. 17:05
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
25 марта 2023 г. 16:38
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
25 марта 2023 г. 15:14
Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха раньше срока
Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха раньше срока
25 марта 2023 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi