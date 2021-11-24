О нас
Report Georgia
Аудио новости

Япония продаст несколько сотен килолитров нефти из резервов для стабилизации цен

Япония продаст несколько сотен килолитров нефти из резервов для стабилизации цен Япония в рамках договоренностей с США продаст несколько сотен килолитров нефти из стратегических резервов с целью стабилизации рынка.
Энергетика
24 ноября 2021 г. 09:48
Япония продаст несколько сотен килолитров нефти из резервов для стабилизации цен

Япония в рамках договоренностей с США продаст несколько сотен килолитров нефти из стратегических резервов с целью стабилизации рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Было принято решение продать часть нефти из стратегических резервов. Объем составит несколько сотен килолитров", - сказал он. Один килолитр нефти равен примерно 6,289 барреля.

Министр не уточнил точный объем нефти и сроки продажи, отметив, что эти вопросы пока прорабатываются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
21 ноября 2021 г. 16:12
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
21 ноября 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi