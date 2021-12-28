Япония продаст нефть из своего госрезерва в начале февраля 2022 года

Япония 9 февраля проведет тендер на продажу нефти из государственных резервов с целью снижения цен на топливо. Будет выставлено 100 тыс. килолитров из хранилища в префектуре Кагосима (остров Кюсю).

Япония 9 февраля проведет тендер на продажу нефти из государственных резервов с целью снижения цен на топливо. Будет выставлено 100 тыс. килолитров из хранилища в префектуре Кагосима (остров Кюсю).

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В ноябре премьер-министр Фумио Кисида объявил, что его страна присоединится к инициативе США и выпустит часть нефти из своих стратегических запасов (рост мировых цен на нефть привел к рекордно высоким ценам на бензин в стране). Тогда конкретные объемы не назывались.

По данным газеты Nikkei, в общей сложности государство планирует выставить на продажу 4,2 млн баррелей резервной нефти. Помимо США и Японии, об аналогичных мерах объявили Китай, Индия (5 млн баррелей) и Великобритания (1,5 млн баррелей).

Власти Южной Кореи высвободят 3,17 млн баррелей сырья из государственных нефтяных запасов. Этот шаг будет способствовать стабилизации цен на топливо.