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Япония попросила ОАЭ дополнительно увеличить добычу нефти

Япония попросила ОАЭ дополнительно увеличить добычу нефти Япония попросила ОАЭ рассмотреть возможность дополнительного увеличения добычи нефти для стабилизации цен на это сырье. Соответствующая тема обсуждалась на прошедшей в Токио встрече между генеральным секретарем кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и
Энергетика
6 июня 2022 г. 16:31
Япония попросила ОАЭ дополнительно увеличить добычу нефти

Япония попросила ОАЭ рассмотреть возможность дополнительного увеличения добычи нефти для стабилизации цен на это сырье. Соответствующая тема обсуждалась на прошедшей в Токио встрече между генеральным секретарем кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмеда аль-Джабером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил японский телеканал NHK.

Генсек японского правительства также приветствовал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле - августе. Кроме того, стороны условились активизировать развитие двустороннего сотрудничества.

Цены на нефть в Японии в понедельник выросли до максимума с июля 2008 года на фоне продолжающейся нестабильности на мировом рынке энергоресурсов. Так, цена за 1 килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 86 тыс. иен (658 долларов по текущему курсу), что примерно на 18 долларов выше, чем 3 июня. По мнению местных аналитиков, на рынке сейчас преобладают пессимистичные прогнозы, касающиеся продолжения периода нестабильности и повышения цен на сырье. В частности, они связаны с негативной оценкой решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле и августе.

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Версия на английском языке Japan asks UAE to further increase oil production

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