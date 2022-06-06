Япония попросила ОАЭ дополнительно увеличить добычу нефти

Япония попросила ОАЭ рассмотреть возможность дополнительного увеличения добычи нефти для стабилизации цен на это сырье. Соответствующая тема обсуждалась на прошедшей в Токио встрече между генеральным секретарем кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и

Япония попросила ОАЭ рассмотреть возможность дополнительного увеличения добычи нефти для стабилизации цен на это сырье. Соответствующая тема обсуждалась на прошедшей в Токио встрече между генеральным секретарем кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмеда аль-Джабером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил японский телеканал NHK.

Генсек японского правительства также приветствовал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле - августе. Кроме того, стороны условились активизировать развитие двустороннего сотрудничества.

Цены на нефть в Японии в понедельник выросли до максимума с июля 2008 года на фоне продолжающейся нестабильности на мировом рынке энергоресурсов. Так, цена за 1 килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 86 тыс. иен (658 долларов по текущему курсу), что примерно на 18 долларов выше, чем 3 июня. По мнению местных аналитиков, на рынке сейчас преобладают пессимистичные прогнозы, касающиеся продолжения периода нестабильности и повышения цен на сырье. В частности, они связаны с негативной оценкой решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле и августе.