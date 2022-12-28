О нас

Япония получит первую с мая партию нефти из России

Япония получит первую с мая партию нефти из России Япония в скором времени получит первую более чем за полгода партию нефти из России.
Энергетика
28 декабря 2022 г. 11:25
Япония получит первую с мая партию нефти из России

Япония в скором времени получит первую более чем за полгода партию нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По данным агентства, танкер "Залив Байкал", загруженный в среду нефтью на объекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке РФ, уже направляется в Японию. Соседняя страна не получала российскую нефть с мая, напоминает агентство.

На проект "Сахалин-2" приходится почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа (СПГ). Этот объем практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране. Японское правительство неоднократно заявляло о крайней заинтересованности в поставках СПГ и нефти с "Сахалина-2". Они временно выведены с согласия США и Евросоюза из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi