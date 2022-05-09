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Япония поддержала решение стран G7 отказаться от нефти РФ

Япония поддержала решение стран G7 отказаться от нефти РФ Япония едина с другими странами Группы семи (G7) в решении отказаться от импорта российской нефти, даже несмотря на сложность такого решения для Токио.
Энергетика
9 мая 2022 г. 06:52
Япония поддержала решение стран G7 отказаться от нефти РФ

Япония едина с другими странами Группы семи (G7) в решении отказаться от импорта российской нефти, даже несмотря на сложность такого решения для Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно, как никогда", - подчеркнул Кисида. Аналогичную позицию глава японского правительства выразил и на самой встрече лидеров G7.

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