Япония поддержала решение стран G7 отказаться от нефти РФ

Япония едина с другими странами Группы семи (G7) в решении отказаться от импорта российской нефти, даже несмотря на сложность такого решения для Токио.

Япония едина с другими странами Группы семи (G7) в решении отказаться от импорта российской нефти, даже несмотря на сложность такого решения для Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно, как никогда", - подчеркнул Кисида. Аналогичную позицию глава японского правительства выразил и на самой встрече лидеров G7.