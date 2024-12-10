Япония планирует довести долю возобновляемых источников энергии до 40-50%

Правительство Японии приступило к пересмотру "Основного плана энергетики", согласно которому планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 40-50%.

Правительство Японии приступило к пересмотру "Основного плана энергетики", согласно которому планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 40-50%.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Таким образом, возобновляемая энергия станет основной в энергообеспечении страны к 2040 году. На атомную энергетику придется около 20%, на тепловые электростанции - 30-40%.

В новом плане значительное место будет уделено гибким перовскитным солнечным элементам, а также ветряной энергии. Согласно заявлению генсека правительства Японии Ёсимаси Хаяси, страна к 2040 году намерена довести мощность перовскитных солнечных батарей до 20 гигаватт, что по мощности соответствует 20 атомным реакторам. К 2030 году планируется довести мощность производимой этими элементами в стране энергии до уровня, измеряемого гигаваттами.

Отметим, что перовскитные солнечные элементы представляют собой тонкие легкие гибкие пластины. Солнечный элемент размером с лист бумаги А4 весит всего 100 граммов.