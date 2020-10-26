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Япония объявила сроки полного прекращения выбросов парниковых газов

Япония объявила сроки полного прекращения выбросов парниковых газов Японский премьер Ёсихидэ Суга подчеркнул, что его правительство намерено проводить политику, сочетающую поощрение экономического развития и защиту окружающей среды
Энергетика
26 октября 2020 г. 10:37
Япония объявила сроки полного прекращения выбросов парниковых газов

Япония к 2050 году полностью откажется от выбросов в атмосферу парниковых газов, вызывающих потепление климата на планете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник объявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте.

"Наша страна, - сказал он, - к 2050 году сведет к нулю выбросы парниковых газов. Я провозглашаю, что к этому времени мы будем стремиться построить общество, полностью избавившееся от углекислого газа".

Премьер подчеркнул, что его правительство намерено проводить политику, сочетающую поощрение экономического развития и защиту окружающей среды. "Изменение структуры промышленности в этом направлении станет новым мощным фактором роста", - сказал он.

Ранее Токио обещал лишь, что постарается как можно скорее добиться прекращения выбросов парниковых газов где-то во второй половине текущего столетия. Такая позиция вызывала существенную критику за рубежом, в частности в странах Европейского союза. Там уже некоторое время назад официально приняли решение прекратить выбросы парниковых газов к 2050 году.

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