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Япония намерена внести предложение о создании глобального резерва природного газа

Япония намерена внести предложение о создании глобального резерва природного газа Япония планирует внести предложение о создании глобального резерва природного газа, полагая, что такой шаг поможет избежать рыночного дефицита в будущем и позволит стабилизировать цены.
Энергетика
17 июля 2023 г. 13:08
Япония намерена внести предложение о создании глобального резерва природного газа

Япония планирует внести предложение о создании глобального резерва природного газа, полагая, что такой шаг поможет избежать рыночного дефицита в будущем и позволит стабилизировать цены.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в понедельник Bloomberg.

По словам источников агентства, правительство Японии предложит Международному энергетическому агентству (МЭА) подготовить концепцию создания резервов для стран, являющихся членами организации.

Соответствующее предложение будет внесено Японией в ходе конференции производителей и потребителей СПГ, которая пройдет в Токио во вторник, отметил один из источников. Власти страны рассчитывают, что эта инициатива будет включена в повестку министерской встречи МЭА, намеченной на февраль 2024 года.

В настоящее время для стран-членов МЭА действует требование иметь экстренные резервы нефти в объеме, эквивалентном не менее 90 дням импорта на случай непредвиденных обстоятельств. В Японии полагают, что такая же стратегия нужна для газового рынка.

В странах Евросоюза уже действуют целевые показатели резервирования природного газа, однако глобальной системы не существует. Для Японии, а также, например, Южной Кореи создание таких резервов может оказаться проблематичным, поскольку они получают газ преимущественно в форме СПГ, который со временем испаряется, отмечает Bloomberg.

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