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Япония намерена увеличить число электростанций, работающих на природном газе

Япония намерена увеличить число электростанций, работающих на природном газе Правительство Японии намерено в сотрудничестве с частными компаниями увеличить число электростанций, работающих на природном газе, чтобы справиться с проблемой нехватки резервных энергетических мощностей.
Энергетика
4 декабря 2022 г. 08:36
Япония намерена увеличить число электростанций, работающих на природном газе

Правительство Японии намерено в сотрудничестве с частными компаниями увеличить число электростанций, работающих на природном газе, чтобы справиться с проблемой нехватки резервных энергетических мощностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Министерство экономики, торговли и промышленности рассчитывает, что к 2030 году будет введено в эксплуатацию порядка семи - восьми электростанций на газе, способных вырабатывать около 6 тыс. МВт энергии. При этом власти намерены в той или иной степени покрыть затраты на строительство или модернизацию имеющихся объектов.

Целевой показатель дополнительной выработки энергии эквивалентен увеличению потребления в стране примерно на 3% - именно настолько возрастает нагрузка на сети в пиковые периоды. В Японии около трети электростанций, работающих на ископаемом топливе, находятся в эксплуатации от 20 до 29 лет. Современные газовые электростанции имеют относительно низкий уровень выбросов углекислого газа, а если угольные электростанции перестроить на использование газа, выбросы можно сократить вдвое.

Энергокомпаниям Японии для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу. Этой зимой у некоторых компаний он может оказаться существенно ниже в случае сильных холодов. У Tokyo Electric Power при наихудшем сценарии этот коэффициент может опуститься до минус 0,6%. Это чревато отключением электроэнергии.

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