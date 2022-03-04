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Япония распечатывает свои нефтяные резервы

Япония распечатывает свои нефтяные резервы В рамках договоренностей стран-участников Международного энергетического агентства (МЭА) Япония начала распечатывать нефтяные резервы и готовится продать 7,5 млн баррелей из стратегических запасов.
Энергетика
4 марта 2022 г. 15:06
Япония распечатывает свои нефтяные резервы

В рамках договоренностей стран-участников Международного энергетического агентства (МЭА) Япония начала распечатывать нефтяные резервы и готовится продать 7,5 млн баррелей из стратегических запасов.

Как передает Report, об этом сообщает газета Kyodo News со ссылкой на комментарий министра промышленности Коити Хагиуда.

Как отмечает издание, такой объем нефти потребляется в стране за четыре дня. Правительство намерено сократить обязательные запасы нефти в частном секторе до 66 дней с текущих 70 дней. Япония — на втором месте по объемам высвобождаемой нефти после США. Последние объявили о решении высвободить 30 млн баррелей.

Ранее стало известно, что распечатать нефтяные резервы готовится и Германия. Страна высвободит 3,2 млн баррелей нефти — этого объема хватит, чтобы обеспечивать внутренние потребности в течение трех дней.

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Версия на английском языке Japan to release 7.5M barrels of reserve oil amid Ukraine crisis

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