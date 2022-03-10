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Япония начала дополнительную продажу нефтяных резервов для стабилизации цен

Япония начала дополнительную продажу нефтяных резервов для стабилизации цен Япония начала дополнительную продажу резервов нефти для стабилизации цен на рынке в рамках достигнутых договоренностей стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА).
Энергетика
10 марта 2022 г. 10:58
Япония начала дополнительную продажу нефтяных резервов для стабилизации цен

Япония начала дополнительную продажу резервов нефти для стабилизации цен на рынке в рамках достигнутых договоренностей стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

С 10 марта по 8 апреля будет продано около 7,5 млн баррелей нефти из национальных запасов. Первый аукцион по продаже нефти из госрезервов Япония провела в начале февраля, тогда на торги было выставлено 620 тыс. баррелей нефти.

Ранее участники МЭА договорились продать 60 млн баррелей нефти ради стабилизации цен, которые выросли на фоне ситуации вокруг Украины и начала специальной военной операции РФ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть.

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Версия на английском языке Japan starts additional sales of oil reserves to stabilize prices

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