Япония начала дополнительную продажу нефтяных резервов для стабилизации цен

Япония начала дополнительную продажу резервов нефти для стабилизации цен на рынке в рамках достигнутых договоренностей стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА).

Япония начала дополнительную продажу резервов нефти для стабилизации цен на рынке в рамках достигнутых договоренностей стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

С 10 марта по 8 апреля будет продано около 7,5 млн баррелей нефти из национальных запасов. Первый аукцион по продаже нефти из госрезервов Япония провела в начале февраля, тогда на торги было выставлено 620 тыс. баррелей нефти.

Ранее участники МЭА договорились продать 60 млн баррелей нефти ради стабилизации цен, которые выросли на фоне ситуации вокруг Украины и начала специальной военной операции РФ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть.