Япония на 90% сократила закупки российской нефти во второй половине 2022 года

Япония во второй половине 2022 года на 90% уменьшила закупки российской нефти, следуя политике сокращения зависимости от энергоресурсов РФ.

Япония во второй половине 2022 года на 90% уменьшила закупки российской нефти, следуя политике сокращения зависимости от энергоресурсов РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Наша страна следует курсу на сокращение зависимости от российских энергоносителей, включая нефть и уголь. Объемы закупок нефти из России во второй половине 2022 года сократились примерно на 90% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года, угля - примерно на 60%", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что Япония продолжит делать все необходимое для сохранения собственной энергетической безопасности в тесном сотрудничестве со странами Группы семи.

Закупки нефти и нефтепродуктов из России были доведены Японией до нуля в июне прошлого года, после чего в июле и августе она приобрела у РФ небольшой объем, а в сентябре опять полностью прекратила импорт этого вида энергоресурсов. Позднее Токио присоединился к механизму потолка цен на российскую нефть. В результате импорт этого вида топлива из РФ в 2022 году упал на 56,4%.