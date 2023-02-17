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Япония на 90% сократила закупки российской нефти во второй половине 2022 года

Япония на 90% сократила закупки российской нефти во второй половине 2022 года Япония во второй половине 2022 года на 90% уменьшила закупки российской нефти, следуя политике сокращения зависимости от энергоресурсов РФ.
Энергетика
17 февраля 2023 г. 07:49
Япония на 90% сократила закупки российской нефти во второй половине 2022 года

Япония во второй половине 2022 года на 90% уменьшила закупки российской нефти, следуя политике сокращения зависимости от энергоресурсов РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Наша страна следует курсу на сокращение зависимости от российских энергоносителей, включая нефть и уголь. Объемы закупок нефти из России во второй половине 2022 года сократились примерно на 90% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года, угля - примерно на 60%", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что Япония продолжит делать все необходимое для сохранения собственной энергетической безопасности в тесном сотрудничестве со странами Группы семи.

Закупки нефти и нефтепродуктов из России были доведены Японией до нуля в июне прошлого года, после чего в июле и августе она приобрела у РФ небольшой объем, а в сентябре опять полностью прекратила импорт этого вида энергоресурсов. Позднее Токио присоединился к механизму потолка цен на российскую нефть. В результате импорт этого вида топлива из РФ в 2022 году упал на 56,4%.

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