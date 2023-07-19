Япония и Великобритания совместно разработают реактор АЭС нового типа

Группа исследователей из Японии и Великобритании начнут совместную разработку высокотемпературного газового реактора АЭС нового типа, ввод в эксплуатацию которого планируется в начале следующего десятилетия.
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Высокотемпературные газовые реакторы обладают большей устойчивостью в сравнении с предыдущими аналогами, для их охлаждения не требуется вода. Однако им необходимо специальное топливо, разработка которого будет поручена японской стороне.
Ожидается, что знания, полученные в ходе исследований в рамках возглавляемого Великобританией проекта, впоследствии будут использованы в Японии при создании собственных реакторов нового типа, которые могут стать перспективными источниками энергии.