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Япония и Великобритания совместно разработают реактор АЭС нового типа

Япония и Великобритания совместно разработают реактор АЭС нового типа Группа исследователей из Японии и Великобритании начнут совместную разработку высокотемпературного газового реактора АЭС нового типа, ввод в эксплуатацию которого планируется в начале следующего десятилетия.
Энергетика
19 июля 2023 г. 08:03
Япония и Великобритания совместно разработают реактор АЭС нового типа

Группа исследователей из Японии и Великобритании начнут совместную разработку высокотемпературного газового реактора АЭС нового типа, ввод в эксплуатацию которого планируется в начале следующего десятилетия.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Высокотемпературные газовые реакторы обладают большей устойчивостью в сравнении с предыдущими аналогами, для их охлаждения не требуется вода. Однако им необходимо специальное топливо, разработка которого будет поручена японской стороне.

Ожидается, что знания, полученные в ходе исследований в рамках возглавляемого Великобританией проекта, впоследствии будут использованы в Японии при создании собственных реакторов нового типа, которые могут стать перспективными источниками энергии.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya və Böyük Britaniya birgə yeni tipli atom elektrik stansiyası reaktoru hazırlayacaqlar

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