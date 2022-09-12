Япония и Саудовская Аравия обсудили стабилизацию нефтяного рынка

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, в ходе которых японский лидер выразил надежду на лидирующую роль Саудовской Аравии для стабилизации рынка нефти.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, в ходе которых японский лидер выразил надежду на лидирующую роль Саудовской Аравии для стабилизации рынка нефти.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД Японии.

"Стороны провели насыщенное обсуждение непрозрачности спроса и предложения на рынке нефти в связи с событиями в Украине. Премьер-министр Кисида выразил большие надежды на лидирующую роль Саудовской Аравии для стабилизации рынка нефти", — говорится в сообщении.

Стороны договорились продвигать усилия в этом направлении, а также в осуществлении декарбонизации за счет продвижения и использования чистых видов энергии.

Уточняется, что разговор продолжался 20 минут.