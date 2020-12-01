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Япония и Кувейт создают хранилища для экстренного снабжения нефтью стран Азии

Япония и Кувейт создают хранилища для экстренного снабжения нефтью стран Азии В обычное время его сможет использовать государственная нефтяная компания Кувейта для своих текущих экспортных поставок
Энергетика
1 декабря 2020 г. 09:13
Япония и Кувейт создают хранилища для экстренного снабжения нефтью стран Азии

Правительство Японии достигло договоренности с властями Кувейта о создании на южном японском острове Кюсю базы для экстренного снабжения нефтью стран Юго-Восточной Азии в случае кризиса.

Как передает Report со ссылкой на газету The Japan News, под нее будут выделены хранилища общей емкостью около 500 тыс. килолитров.

База разместится в префектуре Кагосима на юге острова Кюсю. В обычное время ее сможет использовать государственная нефтяная компания Кувейта для своих текущих экспортных поставок. Однако в случае чрезвычайных обстоятельств находящиеся там объемы будут целевым образом предоставлены в распоряжение государств Юго-Восточной Азии, у которых пока достаточно малы собственные стратегические запасы нефти.

Предполагается, что база в префектуре Кагосима сможет обеспечить потребности этих стран в течение более десяти дней.

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