Япония и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода

Сегодня Япония и Европейский Союз (ЕС) подписали Меморандум в рамках энергетического партнерства о сотрудничестве в области водорода

Япония и Европейский Союз (ЕС) в рамках развития энергетического партнерства подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода.

Как передает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон написала в своем Twitter.

"Исторический день для энергетического партнерства между ЕС и Японией: Мы подписали с министром Ясутоси Нисимурой Меморандум о сотрудничестве в области водорода".

По ее словам, данное сотрудничество позволит стимулировать инновации и поможет создать мировой рынок этого топлива будущего.