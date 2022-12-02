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Япония и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода

Япония и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода Сегодня Япония и Европейский Союз (ЕС) подписали Меморандум в рамках энергетического партнерства о сотрудничестве в области водорода
Энергетика
2 декабря 2022 г. 17:45
Япония и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода

Япония и Европейский Союз (ЕС) в рамках развития энергетического партнерства подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода.

Как передает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон написала в своем Twitter.

"Исторический день для энергетического партнерства между ЕС и Японией: Мы подписали с министром Ясутоси Нисимурой Меморандум о сотрудничестве в области водорода".

По ее словам, данное сотрудничество позволит стимулировать инновации и поможет создать мировой рынок этого топлива будущего.

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Версия на английском языке EU, Japan sign memo of cooperation in hydrogen

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