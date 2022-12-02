Япония и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода

Япония и Европейский Союз (ЕС) в рамках развития энергетического партнерства подписали меморандум о сотрудничестве в области водорода.
Как передает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон написала в своем Twitter.
"Исторический день для энергетического партнерства между ЕС и Японией: Мы подписали с министром Ясутоси Нисимурой Меморандум о сотрудничестве в области водорода".
По ее словам, данное сотрудничество позволит стимулировать инновации и поможет создать мировой рынок этого топлива будущего.