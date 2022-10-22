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Япония и Австралия договорились углублять сотрудничество в области инвестиций в СПГ

Япония и Австралия договорились углублять сотрудничество в области инвестиций в СПГ Япония и Австралия договорились укреплять сотрудничество в области торговли и инвестиций в энергоресурсы, включая сжиженный природный газ, на фоне ситуации в Украине и волатильности цен на энергоносители
Энергетика
22 октября 2022 г. 09:56
Япония и Австралия договорились углублять сотрудничество в области инвестиций в СПГ

Япония и Австралия договорились укреплять сотрудничество в области торговли и инвестиций в энергоресурсы, включая сжиженный природный газ, на фоне ситуации в Украине и волатильности цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам переговоров премьер-министров двух стран Фумио Кисиды и Энтони Альбанезе, состоявшихся в субботу в австралийском Перте.

"На фоне российской агрессии в Украине и последовавшими волатильности на мировых энергетических рынках и проблемами с поставками топлива лидеры подтвердили критическую важность укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности, включая [сотрудничество] посредством стабильных и надежных инвестиций и торговли энергетическими ресурсами, включая сжиженный природный газ", - говорится в заявлении.

Ф. Кисида, выступая с заявлением для прессы, добавил, что Япония и Австралия условились углублять сотрудничество, направленное на создание рынка доступной, надежной и безопасной чистой энергетики в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Версия на английском языке Japan, Australia agree to deepen co-op in investment in LNG

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