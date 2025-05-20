Япония хочет в 2030-х гг. запустить пробную термоядерную электростанцию

Япония хочет в 2030-х гг. запустить пробную термоядерную электростанцию

Правительство Японии намерено в 2030-х годах провести испытания пробной термоядерной электростанции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Nikkei.

Принятая в 2023 году японская стратегия развития термоядерного синтеза не содержала указаний на сроки проведения подобных испытаний. В ней лишь говорилось, что правительство установит соответствующий график "как можно раньше".

Теперь же в базовом документе, посвященном усилиями Японии в области термоядерного синтеза, планируется прописать примерные сроки. Кроме того, в стратегии может быть сформулирована дорожная карта пилотного проекта. Документ, как ожидается, будет предполагать создание целевой группы, разработку правовой базы, решение о выделении средств.

В 2023 году консорциум, состоящий из 16 японских компаний, решил вложить порядка 10 млрд иен (около 73,6 млн долларов) в проект по развитию термоядерного синтеза. Развитие термоядерного синтеза сейчас находится на стадии разработки технологий, необходимых для поддержания стабильной реакции в термоядерном реакторе. Япония стремится занять лидирующую роль в этой сфере, чтобы, как пишет Nikkei, открыть крупный рынок для японских компаний.